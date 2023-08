Werkgevers steeds soepeler qua kledingvoorschriften op de werkvloer

De wereld is veranderd, waar we tot jaren geleden vaak zagen dat veel werkgevers het personeel op kantoor vaak soort van verplichtte zich op een bepaalde manier te kleden, zijn deze regels in de afgelopen tijd wat vervaagd. Waar voorheen formele kleding de norm was, zien we tegenwoordig steeds vaker een meer ontspannen ‘dresscode’ op de werkvloer. Werkgevers realiseren zich steeds meer dat het bieden van een stuk flexibiliteit als het gaat om de keuze voor kleding aan hun werknemers belangrijk is, zodat zij zich comfortabel voelen tijdens hun werk. Dit heeft geleid tot een verschuiving naar minder strikte kledingvoorschriften. Waarbij de pantalon in veel gevallen plaats heeft gemaakt voor een nette spijkerbroek of jeans. Uiteraard zijn er wel degelijk bepaalde (ongeschreven) regels, maar het hele strikte, dat is er wel af, kunnen we wel stellen.

Welke voordelen biedt het voor de werknemer?

Door er als werkgever voor te kiezen de teugels wat meer te laten vieren, zie je vaak dat een werknemer zich een stuk prettiger voelt, wat ook zijn of haar werkzaamheden ten goede komt. Vooral ten tijde van de pandemie, waarbij we hebben gezien dat een groot deel van de mensen (verplicht) thuis heeft moeten werken, hebben we gezien dat deze verandering in een stroomversnelling is gekomen. Vooral doordat er tijdens het thuiswerken werd gekozen voor een wat meer comfortabele outfit en externe bezoeken bij de meeste bedrijven volledig werden verboden, zagen we dat een deel van de mensen in een wat ‘gemakkelijkere’ outfit op kantoor verscheen.

Welke voordelen heeft het voor een werkgever?

Door als werkgever mee te gaan met de huidige tijd en toe te staan dat het personeel in een wat minder formele outfit op het werk komt, zorg je er niet alleen voor dat ze zich vaak prettiger voelen en dus ook beter presteren, maar maak je het voor de nieuwe generatie, ook wel generatie ‘Z’ genoemd, een stuk aantrekkelijker om bij je te komen werken. Want laten we eerlijk zijn, iedereen met een zoon of dochter in de leeftijd tussen 16 en 21 jaar, weet als geen ander hoe deze wereld is veranderd. Een ander voordeel, wat zowel geldt voor werkgever, als werknemer, is een besparing op de kosten. Stel dat je werknemer buiten werktijd in 9 van de 10 gevallen in een jeans van Schulte Herenmode loopt, dan is het een kostenpost minder wanneer ze niet extra een pantalon aan hoeven te schaffen voor op kantoor. Kortom, een win-win voor beide.

Zijn er dan helemaal geen regels meer?

Dat we steeds vaker in een informele outfit naar kantoor gaan, wil natuurlijk niet zeggen dat er dan helemaal geen voorschriften meer zijn. Tuurlijk is het niet de bedoeling dat je in je trainingsbroek of joggingpak op kantoor verschijnt, maar we zien vooral dat de pantalon plaats heeft gemaakt voor nette jeans en ook de lakschoenen in bepaalde gevallen prima kunnen worden vervangen door een paar nette sneakers. Het is vooral afhankelijk van de setting waarin je je begeeft en ook of je bijvoorbeeld een afspraak hebt met een belangrijke relatie. Deze ‘nieuwe’ stijl, zoals we deze inmiddels wel mogen noemen, wordt ook wel ‘casual chic’ genoemd. Wat inhoudt dat je net met casual combineert, zodat je er sportief, maar toch netjes uitziet. Een goed voorbeeld is een paar nette sneakers, met één van de vele nette Meyer broeken en een overhemd. Dit zorgt ervoor dat je netjes voor de dag komt, maar toch dezelfde jeans kunt dragen als buiten werktijd om.

Ook de zomermaanden zijn soepeler geworden

De zomermaanden blijven binnen veel bedrijven een eindeloze discussie. Waar de vrouwen in een jurk of rok op het werk mogen verschijnen, is de korte broek voor mannen op kantoor een absolute no go. Nu is dit binnen veel bedrijven tot op de dag van vandaag nog altijd het geval, maar we zijn wel voorzichtig dat hier verandering in komt. Zo kiezen creatieve bedrijven ervoor om bij een bepaalde temperatuur toe te staan dat ook de mannen in een korte broek naar het werk mogen, mits ze geen belangrijke afspraken hebben natuurlijk. Ook is een net t-shirt een steeds meer geaccepteerd kledingstuk en zijn met name polo’s mateloos populair vanaf een graad of 25.

Stel duidelijke richtlijnen

Als werkgever heb je een duidelijke missie en ook visie als het gaat over je bedrijf. Zorg er daarom dus ook voor dat je dit doet als het gaat om de kledingvoorschriften. Zo voorkom je dat werknemers zich misschien wat onzeker voelen over een bepaalde keuze, terwijl dit nergens voor nodig is. Maak een eenvoudige lijst met go’s en no go’s en vermeld er ook bij wanneer een bepaald kledingstuk wel en wanneer bijvoorbeeld niet. Zo ontstaat er nooit geen discussie en weet iedereen waar hij of zij aan toe is.