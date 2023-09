Gezond blijven op je werk: wat kun je zelf doen aan je welzijn en waarom is dit zo belangrijk?

Werk neemt een aanzienlijk deel van ons leven in beslag. Het is niet alleen een bron van inkomen, maar ook een plek waar we onze vaardigheden ontwikkelen, relaties opbouwen en doelen nastreven. Om goed te kunnen blijven functioneren, is het van groot belang dat werk niet ten koste gaat van onze gezondheid. En dat gaat bij een deel van de werkenden soms niet helemaal goed, blijkt uit een rapport van de Arbeidsinspectie. Om die reden zijn er sinds dit jaar een aantal acties vanuit de overheid in gang gezet om hier iets aan te doen. Maar ook zelf kun je ervoor zorgen dat je gezond blijft op de werkvloer.

Nederlandse Arbeidsinspectie benadrukt noodzaak van aandacht voor gezondheid op werk

De Arbeidsinspectie constateerde dat er jaarlijks ongeveer 4.000 (ex-)werknemers, oftewel maar liefst 11 mensen per dag, voortijdig overlijden als gevolg van ongezonde arbeidsomstandigheden. Daarnaast worden naar schatting gemiddeld 13.000 werknemers per jaar arbeidsongeschikt door ongezond werk. Mei dit jaar werd daarom de Staat van gezond werk uitgebracht, waar in kaart is gebracht wat de omvang is van het probleem en hoe ongezond werk te voorkomen is.

Waarom is gezondheid op het werk zo belangrijk?

Gezonde werknemers zijn over het algemeen productiever. Ze hebben meer energie, zijn minder vaak ziek en kunnen zich beter concentreren op hun taken. Dit komt ten goede aan zowel de werknemer als de werkgever. Daarnaast kan werk stressvol zijn, en een goede gezondheid is cruciaal om met deze stress om te kunnen gaan. Als je investeert in je gezondheid tijdens je werk, heeft op lange termijn het voordeel dat je minder risico loopt op chronische aandoeningen zoals hartziekten, diabetes en obesitas.

Wat kun je zelf doen om gezond te blijven?

Zelf kun je ook veel doen om gezond te blijven. Je komt al een heel eind wanneer je bewuste keuzes maakt over je levensstijl en de manier waarop je werkt. Dit zijn 7 tips op een rijtje.

1. Ergonomie

Zorg voor een goede werkhouding en een ergonomische werkplek. Een comfortabele stoel, een juiste hoogte van je bureau en een goede monitorpositie kunnen rugpijn en andere lichamelijke klachten verminderen. Probeer ook regelmatig te bewegen tijdens je werkdag. Sta op, loop rond, strek je uit. Dit helpt de doorbloeding te verbeteren en voorkomt stijfheid.

2. Volg een VCA cursus

Een VCA cursus kan je helpen om ervoor te zorgen dat je beter weet hoe je veilig moet werken. Met het behalen van een VCA certificaat zorg je ervoor dat je beter bekend bent met wetgeving op veiligheidsgebied zodat je hier aan kunt voldoen en kun je bewuster nadenken over de veiligheid op de werkvloer. Op deze manier kunnen een groot deel van de bedrijfsongevallen worden voorkomen.

3. Stressmanagement

Leer stress te beheersen. Dit kan variëren van ademhalingsoefeningen tot mindfulnessmeditatie. Het verminderen van stress helpt je zowel fysiek als mentaal gezond te blijven. Het is ook belangrijk om regelmatig korte pauzes te nemen. Even weglopen van je werkplek kan je helpen ontspannen en je concentratie verbeteren. Wees realistisch over wat je op een dag kunt bereiken. Overwerken kan leiden tot uitputting en gezondheidsproblemen. Stel prioriteiten en leer ‘nee’ zeggen als dat nodig is.

4. Preventieve gezondheidszorg

Geef aandacht aan je levensstijl en de keuzes die je daarin maakt. Eet gezond en gevarieerd en slaap voldoende. Zorg ervoor dat je regelmatig medische controles ondergaat. Vroege detectie van gezondheidsproblemen kan ernstige complicaties voorkomen.

5. Werk-privé balans

Houd de balans tussen werk en privé in de gaten. Besteed tijd aan je familie, vrienden en persoonlijke interesses om te voorkomen dat je werk je hele leven overneemt.