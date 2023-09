Voldoende licht belangrijk om je gezond en fit te voelen

Nu de herfst is begonnen wordt het in de ochtend later licht en in de avond voeger donker. Een groot deel van de Nederlanders blijkt in de wintermaanden dan ook te veel in het donker te zitten. En dat is niet gezond!

De winterdip

Een gebrek aan licht heeft echter invloed op je humeur en je slaap en kan daardoor allerlei gezondheidsklachten veroorzaken. We noemen dat ook wel het winterdipje. Volgens deskundigen moet er dan ook veel meer aandacht komen voor het effect van licht op onze gezondheid. Want als je overdag bijvoorbeeld meer daglicht tot je neemt, slaap je ’s avonds beter en de kwaliteit van je slaap heeft een enorm effect op je lichaam. Slecht slapen verandert bijvoorbeeld je hormoonhuishouding, waardoor je meer risico loopt op obesitas. En onvoldoende licht kan zelfs tot depressies leiden. Onderzoek toont bovendien aan dat mensen die in beter licht werken, fitter, alerter en vrolijker zijn. Daglicht is dus belangrijk in ons leven: het zorgt ervoor dat we energiek en fris zijn. Licht en frisse lucht in huis hebben een positief effect op je gezondheid en productiviteit.

Laat het licht naar binnen schijnen

Natuurlijk is het het allerbeste idee om ook in de herfst en winter zo veel mogelijk naar buiten te gaan maar als je daar gedurende de dag minder tijd voor hebt, kun je ook de verlichting sterker maken met speciale lampen of bij het raam gaan zitten. Als je een veranda of terras hebt kun je bijvoorbeeld denken aan een glazen schuifwand overkapping als verlenging van je huis.

Glazen schuifwand overkappingen zijn natuurlijk in eerste instantie bedoeld als een soort verlenging van je huis. Zo kun je heerlijk op de veranda of je terras zitten en voldoende licht opvangen zonder dat je het koud hebt. Maar je trekt hierdoor niet alleen je veranda of terras meer bij je woning, door de glazen wand valt ook als die dicht is veel natuurlijk licht binnen.

Dat natuurlijk daglicht is belangrijk in ons leven. Licht en frisse lucht in huis heeft een positief effect op je gezondheid en productiviteit, het zorgt ervoor dat we energiek en fris zijn. Je kunt zo’n ruimte ook mooi inrichten met veel groen en dat is ook goed voor je humeur.

Licht, warmte en je energierekening

Maar er is nog een voordeel. Ten eerste maakt daglicht een ruimte helderder en levendiger waardoor er minder behoefte is aan kunstmatige verlichting. Dit helpt op zijn tijd de energiekosten te verlagen. En vaak verlicht de schuifwand niet alleen de serre zelf, maar de gehele (beneden)verdieping van de woning. Zo’n glazen wand zorgt bovendien ook voor een extra laag aan isolatie van je woning: het is een extra manier om juist te zorgen dat kou minder goed naar binnen kan komen. Als het winterzonnetje schijnt, warmt jouw tuinkamer snel op dankzij de glazen wanden. Zo hoef je de verwarming minder snel aan te zetten en kan je heel wat energie besparen. Iets dat zeker in de huidige tijd van hoge energie- en gasrekeningen geen overbodige luxe is!