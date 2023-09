Slapen belangrijk voor je fysieke gestel

Waar menigeen snapt dat een goede werkhouding achter de laptop belangrijk is om geen rug- of nekklachten te krijgen, vergeten de meeste mensen nog altijd dat je ook acht uur per dag slaapt. Deze slaap is óók belangrijk als het gaat om rug- en nekklachten. Wanneer je slaapt herstelt zowel de geest als het lichaam. Dat is in ieder geval de bedoeling.

Het is echter zo dat veel mensen wakker worden met een zere rug, stijve nek, tintelende handen of onrustige benen. Met deze signalen geeft je lichaam aan dat die rust die nodig was, niet gelukt is. Een goede slaaphouding, een goed matras en een goed kussen zijn allemaal factoren die invloed hebben op je fysieke gestel. Denk bijvoorbeeld maar aan de slaaphouding. Wanneer men op de buik slaapt, is de nekwervel altijd in een rare hoek gedraaid. Het is voor het lichaam dan ook goed om buikslapen af te leren.

‘Een goed bed ligt lekker’

Het is van belang om in een goed bed te slapen. Een goede box spring is dan ook geen overbodige luxe. Er bestaat een fabel die stelt dat een hard matras altijd goed voor mensen is, of dat een goed bed ‘lekker ligt’. Dat je lekker ligt wil namelijk nog niet zeggen dat je ook ‘goed’ ligt. Ook de aanschaf van een duur bed wil niet altijd zeggen dat je een ‘goed’ bed gekocht heeft. Uiteindelijk is het vooral belangrijk om zelf te ervaren wat een goed bed is voor jouw persoonlijk.

Boxspring kopen

Zeker wanneer je al zicht hebt op welk type matras of box spring goed aansluit bij een goede nachtrust voor jou, kan het voordelig zijn om een box spring online uit te zoeken. Anders wordt het aangeraden om altijd naar een showroom te gaan om vooral zelf uit te vinden welk bed, welk matras, passend is. Zo vind je alles dat bijdraagt aan een fijne en gezonde nachtrust. De keuze voor een boxspring is daarin anders dan voor een gewoon bed. Het verschil zit ‘m erin dat bij een bed gekozen wordt voor een apart bed en een apart matras, terwijl een boxspring gaat om een compleet slaapsysteem.

Waarom een boxspring?

Het grote voordeel van een boxspring is dat die zorgt voor een maximale ondersteuning van het lichaam. Fysieke klachten zullen daarmee al tot een minimum beperkt worden. Daarnaast is een boxspring een stuk hoger dan een doorsnee bed, wat voor het in en uit bed stappen erg prettig is. Tenslotte mag ook niet vergeten worden dat een boxspring zeker een kwart eeuw mee kan gaan, al moet het matras wel na zo’n tien jaar even vervangen worden. De levensduur van een boxspring is daardoor een stuk langer dan van een doorsnee bed.