Rechtsbijstandverzekering steeds vaker gebruikt bij burenruzies

Geluidsoverlast, troep in de tuin of een heg die zonder overleg verwijderd wordt: in Nederland ergeren buren zich groen en geel aan elkaar. Steeds meer wijken krijgen te maken met burenruzies die soms hoog kunnen oplopen. Rechtsbijstandverzekeraars zien dan ook een toename in het aantal zaken dat om een burengeschil gaat. Je buurman voor de rechter slepen is voor veel mensen een steeds kleinere stap.

Naar de rechter is niet het beste idee

Naar de rechter is niet het beste idee, adviseren de verzekeraars. Ze wijzen erop dat het nuttiger en minder bewerkelijk is om toch met de buren tot overeenstemming te komen. Dat kan bijvoorbeeld door een bemiddelaar in te zetten. Toch neemt het aantal burenruzies waar juridische hulp wordt gevraagd toe. In zo’n geval kan de rechtsbijstandpolis dekking bieden. Daar wijst WA.nl in het Burenrecht Dossier op.



Wat vooral lastig is bij burengeschillen, is dat het vaak al een lange tijd aan de hand is. Consumenten kunnen niet snel nog een dekking afsluiten voor een geschil dat er al een tijdje is. Er is geen dekking voor. En ook dan geldt dat naar de rechter stappen niet het beste idee is, omdat dat een kostbare oefening wordt.

Wie vergoedt wat?

Een burengeschil zit steeds vaker standaard in de rechtsbijstandverzekering. Zo zijn er verzekeraars die burenruzies standaard uit het basispakket vergoeden, maar zijn er ook verzekeraars die daarvoor een aanvullende module aanbieden. Daarom doen consumenten er goed aan om eerst te kijken naar de voorwaarden en de dekking, als ze rechtsbijstandverzekeringen vergelijken.

Verzekeraars mogen zelf bepalen wat ze dekken en tegen welke prijs, waardoor de verschillen onderlingen groot kunnen zijn. Zo zijn er zelfs polissen die burenruzies helemaal niet dekken.

Burenrecht en burenruzie

Het burenrecht is in zo’n dichtbevolkt land als Nederland een groot goed. Waar het op neer komt, is dat buren elkaar niet mogen hinderen. Bij burenrecht gaat het over het plaatsen van heggen en schuttingen op de erfgrens: wie heeft er bijvoorbeeld het eigendomsrecht? Is er misschien sprake van gezamenlijk eigendom? Wie moet er betalen? Of betalen beide buren mee?

Een burenruzie valt niet onder het burenrecht. Veel verzekeraars bieden daarvoor tegenwoordig een aparte dekking aan. Voordat je voor een burenruzie naar de jurist stapt, is het dus een goed idee om de dekking te controleren.

Dieper liggende oorzaak

Adviseurs krijgen bijna dagelijks telefoon of mails van klanten die graag meer willen weten over hun juridische positie als het gaat om een burenruzie. Daarbij valt op dat het vaak gaat om zaken met een dieper liggende oorzaak. Het blijkt zelden te gaan om hetgeen waar het juridische conflict uit is ontstaan, en het gaat juist vaker om dieper liggende oorzaken, met bijvoorbeeld het uitschelden van de buren tot gevolg.

Denk bijvoorbeeld aan jarenlange geluidsoverlast, om gekwetste gevoelens of opgezegde vriendschappen. Zo’n dieperliggende oorzaak kan niet aan een jurist of aan een rechter worden voorgelegd. Daarvoor moet er een goed gesprek plaatsvinden.

Begrip voor elkaar

Rechtsbijstandverzekeraars adviseren dan ook om de juridische weg zoveel mogelijk te vermijden. Het is een kostbare stap, die niet altijd het bevredigende effect heeft. Het komt regelmatig voor dat beide partijen in het ongelijk worden gesteld. Daarom adviseren verzekeraars om toch de dialoog met elkaar aan te gaan en begrip voor elkaar te hebben. Dat kan bijvoorbeeld door middel van mediation.

Ook bij zaken die bij het Juridisch Loket worden voorgelegd, krijgen de betrokkenen vaak de tip om een gesprek met elkaar aan te gaan. Veel burenruzies worden gevoed door vooroordelen en jarenlange frustraties, terwijl het eigenlijke probleem vaak eenvoudig op te lossen valt.