Zelf bouwen in je tuin, steeds meer mensen doen het

Misschien moet je er niet aan denken om zelf een schutting te maken in je tuin of een tuinhuisje te bouwen. En ja, uitbesteden is natuurlijk makkelijker. Je zet je handtekening onder een offerte en de vakman doet de rest. Maar daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. En het komt vandaag de dag steeds vaker voor dat je op een lange wachtlijst komt te staan. Veel bedrijven kampen met personeelstekorten, zelfstandigen hebben zoveel werk dat ze de klussen voor het uitzoeken hebben. Als je snel resultaat wilt dan is zelf aan de slag gaan soms toch het overwegen waard.

Instructievideo’s online

Het grote voordeel van internet is dat je er talloze instructievideo’s kunt vinden die je haarfijn uitleggen hoe je een klus aanpakt. Of het nu gaat om het stuken van een muur of het plaatsen van een mooie schutting. Voordat je besluit om zelf te gaan klussen is het verstandig om goed te beoordelen of je de klus tot een goed einde kan brengen. Natuurlijk kan er tijdens het werk iets onverwachts gebeuren waar je geen rekening mee kon houden. Maar je moet in de basis wel weten waar je aan begint. Als je halverwege tot de conclusie komt dat je het toch niet voor elkaar gaat krijgen dan heb je een groter probleem.

Wat zijn de regels voor een tuinafscheiding?

Als je een tuinafscheiding plaatst zijn er niet zo heel veel regels waar je rekening mee moet houden. Het is wel belangrijk om de schutting op je eigen grond te plaatsen. Tenzij je samenwerkt met je buren is het belangrijk om hierop te letten. Doe je dat niet dan kunnen de buren eisen dat je de schutting weghaalt of ze kunnen deze deels als hun eigendom beschouwen. Let ook op de hoogte, een schutting mag doorgaans niet hoger zijn dan 2 meter. Voor een voortuin geldt meestal een maximale hoogte van 1,5 meter. Als je je niet aan deze voorschriften houdt kan de gemeente je sommeren de schutting aan te passen of te verwijderen.

Werk met goede materialen

Om het eindresultaat van je klus in de tuin tot een goed eind te brengen is het belangrijk om met goede materialen te werken. Bij Wood and Colors vind je uitstekende kwaliteit hout voor bijvoorbeeld het maken van een natuurlijk ogende tuinafscheiding. Maar ook voor het mooi afwerken van de gevel van een woning of bijgebouw kan het hout prima worden gebruikt. Het is gemakkelijk te verwerken en bovendien zeer duurzaam. Met het juiste onderhoud

Welke materialen zijn populair?

Voor het opbouwen van schuttingen kun je Zweeds rabat gebruiken. Dit is gemakkelijk te verwerken en geeft bovendien een mooi eindresultaat. Zweeds rabat wordt al vele decennia gebruikt. Je ziet het onder meer ook bij de afwerking van onder andere molens en bij de restauratie van schuren en historische boerderijen. Bij het plaatsen van schuttingen is het belangrijk dat de constructie stevig staat. Dit doe je door goede ankers te gebruiken waar de onderste planken goed in bevestigd kunnen worden. Zorg nadat je werk klaar is dat het hout goed wordt beschermd tegen weersinvloeden. Hout dat is behandeld met een goede beits gaat tientallen jaren langer mee dan onbewerkt hout.