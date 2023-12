10 tips om je tuin winterklaar te maken

De winter staat weer voor de deur, dus dat betekent nu het moment is om je tuin voor te bereiden op de koude maanden die voor ons liggen. De kans dat het écht ijzig koud wordt lijkt mee te vallen, maar een goede voorbereiding kan ervoor zorgen dat je tuin gezond blijft en klaar is om in het voorjaar weer tot bloei te komen. Schade voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen en met een paar slimme handelingen kom je al een heel eind. Hoe kun je je tuin het beste winterklaar maken? Dit zijn 10 tips op een rijtje.

1. Opruimen en schoonmaken

Verwijder bladeren, afgevallen takken en ander tuinafval. Maak bloembedden en borders vrij van onkruid. Het opruimen van plantenresten voorkomt namelijk dat ziektes en plagen overwinteren en zich in het voorjaar verspreiden.

2. Snoeien

Snoei dode of zieke takken van bomen en struiken. Knip vaste planten terug tot ongeveer 5-10 cm boven de grond. Verwijder ook uitgebloeide bloemen om zaadvorming te voorkomen. Dit bevordert gezonde groei in het volgende groeiseizoen.

3. Bescherm gevoelige planten

Gevoelige planten kunnen lijden onder de kou. Bescherm ze door ze te bedekken met tuinvlies, jutezakken of speciale beschermhoezen. Zo voorkom je vorstschade en houd je je planten warmer tijdens koude nachten.

4. Mulchen

Breng een dikke laag mulch, oftewel tuinresten, aan rond planten, struiken en bomen om de wortels te beschermen tegen strenge vorst. Mulch kan van alles zijn, van boomschors of cacaodoppen tot gras en houtsnippers. Mulch helpt ook om vocht vast te houden en onkruidgroei te verminderen.

5. Potplanten beschermen

Breng vorstbestendige potten binnen of zet ze op een beschutte plek. Als dit niet mogelijk is, wikkel de potten dan in noppenfolie of gebruik speciale isolerende hoezen om de wortels te beschermen.

6. Gebruik afdekzeil

Afdekzeil zorgt ervoor dat je tuinmateriaal en -apparatuur beschermd blijven tegen regen, sneeuw en vorst. Bovendien kan afdekzeil worden gebruikt om gevoelige planten te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. Het bedekken van bloembedden of planten met afdekzeil kan helpen om ze te isoleren en vorstschade te voorkomen. Daarnaast kan afdekzeil onkruidgroei minimaliseren door het op de grond te plaatsen, waardoor de groei van ongewenste planten wordt tegengegaan.

7. Controleer de drainage

Zorg ervoor dat regenwater goed weg kan lopen om wateroverlast te voorkomen. Reinig goten en controleer de afvoerpijpen om verstoppingen te voorkomen.

8. Voer laatste bemesting uit

Geef je gazon en planten een laatste dosis meststoffen voordat de winter echt begint. Dit helpt de planten om voedingsstoffen op te slaan voor het volgende groeiseizoen.

9. Bescherm vijvers en waterpartijen

Plaats een vijvernet over de vijver om te voorkomen dat bladeren in het water terechtkomen. Schakel indien nodig pompen en fonteinen uit en berg ze op om schade door bevriezing te voorkomen.

10. Vogelvoer en schuilplaatsen

Zorg voor vogels tijdens de wintermaanden door vogelvoer aan te bieden en schuilplaatsen te creëren. Hang voederhuisjes op en plaats nestkastjes, zodat vogels beschutting kunnen vinden tegen de kou.