Renoveren soms niet rendabel, verduurzamen wel

Het renoveren van oude portiekflats is vaak wel duurzaam, maar niet rendabel. Zo kostte een renovatie die een woningcorporatie gepland had ongeveer honderdzestig duizend euro voor een huurwoning die dit niet meer op ging leveren. Niet rendabel dus. Nodig was het wel en sloop en nieuwbouw was niet te realiseren. Met het project scoort de woningcorporatie echter wel maatschappelijk, want de huur werd niet verhoogd én de woningen verduurzaamden wel enorm. De kosten liepen echter hoog op door bijvoorbeeld de installatie van mechanische ventilatie. Verder werden er onder andere gevels en kozijnen vernieuwd. Dat laatste kan voor iedere woningbezitter wel rendabel zijn.

Kozijnen vervangen

Om kozijnen te vervangen kunnen woningbezitters een groot aantal redenen hebben. Prominent aanwezig is uiteraard de energiebesparing die het vervangen van een kozijn kan opleveren. De invloed van de kozijnen op de energievraag is niet te onderschatten. Hoog isolerende kozijnen verlagen in een eengezinswoning het warmteverlies via de ramen met wel 20%. Bedrijven als Het Kozijnenhuis kunnen oude, slecht isolerende kozijnen vakkundig vervangen voor nieuwe, energiezuinige modellen. Dit kan een flinke besparing op de energiekosten als gevolg hebben, dat maakt het vervangen van kozijnen direct ook rendabel.

Uiteraard is energiebesparing niet enkel de reden voor woningbezitters. Van sommige woningen zijn de kozijnen sterk verouderd en daarmee beschadigd. Zo kunnen houten kozijnen verval vertonen door weersomstandigheden, insecten of schimmels. Metalen kozijnen kunnen juist weer last hebben van roest. Overigens zijn kunststof kozijnen ook steeds meer in trek.

Verouderde huizen hebben met het vervangen van kozijnen ook het voordeel dat de woning daarbij direct veiliger gemaakt kan worden. Zo kan bij de installatie van nieuwe kozijnen ook gekeken worden naar stevigere materialen et cetera. Overigens kan men het vervangen van kozijnen simpelweg ook moeten doen om te blijven voldoen aan de bouwvoorschriften.

Uitstraling van het huis

In dit verhaal mag men echter de esthetische reden niet uitsluiten. Soms zijn kozijnen immers ook gewoon oud en dragen zij niet meer bij aan de smaak en stijl die men voor de woning in gedachte had. Om de uitstraling van het huis dan weer te moderniseren kan er gekozen worden voor vervangen van de kozijnen. Hierbij zijn ook nog opties voor kleuren en materialen bijvoorbeeld. Uiteraard kan dit ook goed de waarde van de woning opkrikken. Investeringen als deze gaan namelijk toch weer enkele jaren mee, een eventuele nieuwe bewoner hoeft daar dan voorlopig niet naar om te kijken. Daarnaast kunnen nieuwe kozijnen ook een praktische werking hebben. Kozijnen van kunststof of metaal zijn bijvoorbeeld onderhoudsvriendelijker dan die van hout. Voor eenieder die geen zin heeft in vaak schilderen bijvoorbeeld, kan dat een fijne optie zijn.

Kosten

Het vervangen van kozijnen kost uiteraard wel iets. De hoogte van de investering hangt uiteraard samen met het materiaal van de nieuwe kozijnen. Zo zijn kunststof kozijnen bijvoorbeeld een stukje goedkoper. Binnen de prijs wordt natuurlijk ook rekening gehouden met bijvoorbeeld arbeidskosten. Het is tenslotte altijd goed om offertes aan te vragen en te vergelijken.