E-Vignet ook eindelijk mogelijk in Zwitserland

In veel landen is het verplicht om een vignet op de auto te plakken als teken dat men betaald heeft om met de auto gebruik te mogen maken van een bepaald wegennetwerk. Zeker met de skivakanties in aantocht is dat iets om nog eens scherp op te zijn, aangezien veel wintersport landen een dergelijk vignet verplicht stellen. Mensen willen de gok nog wel eens wagen geen vignet aan te schaffen, maar bij het ontbreken of verkeer opplakken van een vignet kunnen hoge boetes worden uitgeschreven. De ANWB kreeg afgelopen jaar veel klachten over boetes die na de vakantie in de brievenbus verschenen. Belangrijk is dat een vignet goed opgeplakt wordt. Dat wil zeggen dat het vignet op een specifieke plek op de ruit moet worden geplakt (vignet geeft aan waar) én dat deze opgeplakt moet worden met de plakkant van het vignet zelf. Alle andere mogelijke manier zijn fout en kunnen dus veel geld kosten. In landen als Zwitserland is een dergelijk vignet verplicht.

Digitaal vignet

Vignetten voor Zwitserland kunnen gemakkelijk besteld worden op sites als Vignetteswitzerland.com. Goed om in ogenschouw te houden is dat naast de fysieke vignetten, Zwitserland nu ook eindelijk de mogelijkheid op een e-Vignet aanbiedt. Waar men voorheen veel stond te prutsen met een fysieke sticker die niet goed wilde plakken of welke, nog vervelender, achteraf niet goed meer van de ruit komen wilde, kan men nu gebruik maken van een digitaal vignet. Van landen als Oostenrijk wisten we al dat zij konden werken met een zogenaamde e-vignet. Nu blijkt dat Zwitserland daar echter niet op achterloopt.

Voordelen van een digitaal vignet

Het grootste voordeel van een e-vignet is uiteraard het feit dat men niet langer hoeft te rommelen met fysieke stickers. Het digitale vignet is namelijk gekoppeld aan het kenteken van de auto en een fysiek zichtbaar vignet is daarmee niet meer nodig. Geen geplak en achteraf gekras meer dus. Een digitaal vignet is daarbij ook nog eens een stuk gebruiksvriendelijker. Waar men voorheen naar de ANWB of een tankstation moest om het vignet aan te schaffen, kan dit nu gemakkelijk vooraf vanuit de luie stoel. Ook mogen er meerdere voertuigen worden toegevoegd aan één vignet. Daarbij worden eventuele aanpassingen of bijwerkingen online direct bijgewerkt. Iets dat een fysieke sticker uiteraard niet kan.

Bij schade aan de voorruit zal bij vervanging bijvoorbeeld een nieuw vignet aangeschaft moeten worden. Omdat een e-vignet gekoppeld is aan het kenteken, is dit bij deze vignetten dus niet nodig. Het controleren en handhaven van een digitaal vignet is voor autoriteiten ook veiliger. Bij een e-vignet hoeft men enkel het kenteken namelijk te lezen om te zien of deze geregistreerd staat. Handig en snel vergeleken met het controleren van een fysiek aanwezig vignet. Tenslotte is een dergelijk digitaal vignet beter voor het milieu, iets dat tegenwoordig ook veel meespeelt in discussie rondom dergelijke stickers. Het terugdringen van afval en productie van plastic, is daarmee ook geholpen.