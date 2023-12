Meeste ouderen willen later kleiner wonen: wat zijn de voordelen en hoe krijg je het zelf voor elkaar?

Naarmate mensen ouder worden, overwegen veel senioren de mogelijkheid om kleiner te gaan wonen. Uit onderzoek van Achmea blijkt dat maar liefst 60 procent van de 55-plussers in Nederlanders serieus nadenkt over deze optie. Wat zijn de voordelen van kleiner wonen op latere leeftijd? En hoe kun je van deze overgang een succes maken?

Woontest

Nu woont nog ruim zes op de tien ouderen wonen in een huis met één of meer verdiepingen. Maar van die groep, hoopt slechts 9 procent dat zij hier op latere leeftijd nog wonen en ziet het grootste gedeelte zichzelf in de toekomst liever in een gelijkvloerse woning (46 procent), appartement (23 procent) of een gemeenschappelijke woonvorm (13 procent) wonen. Dat bleek uit de Woontest waaraan ruim 15.000 55-plussers deelnamen. Voor veel mensen kan het blijven wonen in een groot huis voor flinke uitdagingen zorgen naarmate ze ouder worden. Niet zo gek dus dat veel senioren nadenken over kleiner wonen.

Gemak en toegankelijkheid

Kleiner wonen betekent minder ruimte om te onderhouden. Dit vertaalt zich naar minder schoonmaakwerk en minder tijd en energie besteed aan het onderhouden van het huis, waardoor senioren meer vrije tijd hebben voor andere activiteiten. Een kleiner huis kan daarnaast gemakkelijker te navigeren zijn voor senioren, vooral als het gaat om fysieke mobiliteit. Minder kamers en minder trappen kunnen de dagelijkse activiteiten vergemakkelijken en de toegankelijkheid verbeteren.

Lagere kosten

Kleiner wonen gaat vaak gepaard met lagere woonkosten. Een kleiner huis betekent meestal lagere hypotheekkosten, energierekeningen en kosten voor onderhoud. Dit kan het budget van senioren ontlasten, waardoor er meer financiële ruimte ontstaat voor andere behoeften of plezierige activiteiten. Kleiner wonen stimuleert daarbij een minimalistische levensstijl. Het dwingt senioren om keuzes te maken over welke bezittingen ze willen behouden, wat kan leiden tot minder rommel en een meer georganiseerde leefruimte.

Wat zijn de mogelijkheden?

Een belangrijke eerste stap voor senioren die overwegen om kleiner te gaan wonen, is om de behoeften en prioriteiten te evalueren. Welke ruimtes heb je écht nodig? Welke items kun je niet missen? Deze evaluatie helpt bij het selecteren van een geschikte kleinere woning. Bij het zoeken naar een kleiner huis is functionaliteit essentieel. Kies een woning met een lay-out die past bij de levensstijl van de senior, rekening houdend met zaken als mobiliteit, toegankelijkheid en comfort.

Van een groot huis naar een kleinere woning

Voordat de verhuizing plaatsvindt, is het belangrijk om te downsizen. Ga door persoonlijke bezittingen en bepaal welke items belangrijk zijn om te behouden. Overweeg om onnodige of zelden gebruikte spullen te doneren, verkopen of weg te geven. Maak gebruik van multifunctionele meubels en opbergoplossingen om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte. Denk aan meubels met ingebouwde opslag of klaptafels om ruimte te besparen wanneer ze niet in gebruik zijn. En voor spullen die je echt niet weg wil gooien of wil bewaren voor je kinderen, kun je de huur van opslagruimtes overwegen.

Een geleidelijke overgang naar kleiner wonen kan stress verminderen. Neem de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe omgeving en maak de ruimte eigen door deze persoonlijk en comfortabel te maken.

Comfortabel leven op je oude dag

Kleiner wonen biedt senioren de mogelijkheid om te genieten van een meer beheersbare levensstijl, minder stress en meer tijd voor activiteiten die ze waarderen. Het is een stap die zowel praktische als emotionele voordelen met zich meebrengt, waardoor je op je oude dag comfortabel kunt wonen en leven.