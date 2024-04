Drogere periodes vragen om een goede beregening

Ook in Nederland wordt klimaatverandering steeds meer zichtbaar. Watertekorten vormen een groeiende zorg in de zomers en men wordt zich er steeds meer van bewust dat bijvoorbeeld tuinberegening een cruciale rol gaat spelen. Met de steeds vaker voorkomende droogtes is het noodzaak om waterbronnen effectief te beheren. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame tuinberegening. Zeker voor iedereen met een groot stuk land, grasveld of tuin. Denk bijvoorbeeld aan sportclubs en parken. Maar wat is beregening nu eigenlijk en hoe welke dingen zijn belangrijk om vooraf te weten?

Wat is beregening?

Heel kort verwijst beregening naar het proces van water geven aan planten, gewassen of bijvoorbeeld grondgebieden zoals te vinden bij sportvelden, tuinen, weilanden et cetera. Meestal verwijst beregening dan naar de kunstmatige manier van sproeien, druppelen of andere vormen van irrigatie. Wanneer neerslag niet toereikend is, kan beregening helpen om planten van genoeg water te voorzien.

Wat men weten moet?

Zeker voor de particulier die twijfelt over de aanschaf van een beregeningssysteem, is het goed om vooraf het een en ander te weten. Er zijn verschillende zaken op te noemen die kunnen helpen.

Een strakke afwerking

Allereerst is het goed om te weten dat een beregeningssysteem naadloos geïntegreerd kan worden, waardoor de tuin de strakke afwerking als resultaat houdt. Dit kan aangezien er gebruik gemaakt kan worden van ondergrondse polyethyleen leidingen en pop-up sproeiers. Bovendien maken flexibele leidingen het mogelijk om de beregening ook moeiteloos rond bomen, planten en perkjes te leggen.

Een beregeningsplan en onderzoek

Voor men een beregeningssysteem aanlegt in een tuin, zal de professional een beregeningsplan opstellen door het uitvoeren van een grondige analyse. Vanuit dit plan kan worden afgestemd wat de reikwijdte van de sproeiers en de waterbehoefte van de tuin is. Omdat op die manier een op maat gemaakt beregeningsadvies mogelijk is, kan worden gegarandeerd dat de tuin optimaal beregend zal worden, maar dat daarbij niet onnodig water verloren zal gaan. Daarnaast zal een professional bodemonderzoek doen om zich ervan te verzekeren dat er geen leidingen of kabels liggen op de plek waar de beregening zou komen te liggen.

Voor iedere tuin

Het meest handig is om een beregeningssysteem aan te leggen bij de aanleg van de tuin. Nu is dat natuurlijk niet altijd mogelijk en dat is dan ook geen probleem. Ook in een al bestaande tuin kan een beregening worden aangelegd.

Laat een professional helpen

Wanneer de doe-het-zelf’er aan de slag wil om in eigen tuin een beregening aan te leggen, is de kans aanzienlijk dat de tuin schade toegebracht wordt. Professionals hebben professionele apparatuur en kunnen daarmee met alle kennis en ervaring die zij meenemen de beregening zonder schade leggen.