Lente nooit vroeger begonnen dan dit jaar

Nog nooit eerder is de lente vroeger begonnen dan dit jaar. De gemiddelde temperatuur over februari, maart en april is uitgekomen op 9,3 graden. Niet eerder in de afgelopen ruim driehonderd jaar was het zo warm. Het was hiermee zo’n 4 graden warmer dan het gemiddelde van vijftig jaar geleden, meldt de website Nature Today.

Door de relatief hoge temperaturen kwamen amfibieën dit jaar eerder uit hun winterslaap. Ook kwamen planten en bomen eerder in bloei, waardoor het hooikoortsseizoen ook vroeg op gang kwam.

Wetenschappers denken dat een voorjaar zoals dit aan het eind van deze eeuw normaal zal zijn.