Waarschuwing voor ‘diabetesgolf’, meer mensen met prediabetes

“Als we nu niets doen, komt er straks een diabetesgolf op ons af”, waarschuwt de directeur van het Diabetes Fonds, Diena Halbertsma. Volgens maandag door het fonds gepubliceerde schattingen van de universiteit van Maastricht heeft een op de vijf mensen tussen de veertig en 75 jaar op dit moment prediabetes; een voorfase van diabetes 2 die ongemerkt al schade aan het lichaam aanricht. “Als een sluipmoordenaar”, zegt het fonds. Het begint met een campagne tegen de voortschrijding van (pre)diabetes, onder meer met een test via de eigen website.

In 2018 werd geschat dat 1,1 miljoen mensen prediabetes hadden, minder dan de vermoedelijke 1,4 miljoen van nu. Intussen hebben op dit moment 1,1 miljoen mensen in ons land al echt diabetes. “En dat aantal groeit. Iedere week wordt bij bijna duizend mensen diabetes type 2 vastgesteld. ” Bovendien zien kinderartsen “steeds vaker kinderen en jongeren die de ziekte hebben of in de voorfase zitten”.

“We zitten in een diabetes-crisis. Het aantal mensen met een hoog diabetesrisico is alarmerend”, zegt Halbertsma. De Maastrichtse studie had over een periode van tien jaar plaats onder een deel van de Zuid-Limburgse bevolking. “Uit het onderzoek blijkt dat in de loop van acht jaar 14 procent van de mensen met prediabetes diabetes type 2 ontwikkelt; dat zijn alleen al in de leeftijdsgroep tussen de 40 en 75 jaar zo’n 200.000 mensen”, concludeert Halbertsma.

Mensen zijn zich vaak niet bewust van het risico dat ze al lopen op diabetes type 2. Ze merken lange tijd niks en denken vaak dat ze gezond genoeg eten en dat ze “te jong” zijn. “Weten dat je risico loopt. Dat is cruciaal, ver voordat je de diagnose krijgt. Op tijd erbij zijn, betekent de schade nog kunnen beperken en de ziekte mogelijk voorkomen”, aldus het fonds.

Het fonds vindt het belangrijk om in te zetten op “vroegtijdig testen zodat Nederlanders zich bewust worden van hun risico en dit zo mogelijk kunnen verkleinen”. Als je op tijd weet of je risico loopt, dan kun je de ziekte mogelijk voorkomen, vult het aan. En “mensen met prediabetes kunnen hun risico met de helft verkleinen door gezonder te leven. Ook als je al diabetes hebt, kan een gezonde leefstijl leiden tot minder medicijngebruik en minder gezondheidsproblemen”.

Met diabetes is volgens de organisatie helemaal niet “prima te leven”, zoals nogal eens wordt beweerd, zegt Halbertsma. “Je hebt een grotere kans op gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, uitvallende nieren en oogproblemen”.