Werken op afstand steeds normaler: 7 droombestemmingen voor digitale nomaden

Met de opkomst van technologie en de mogelijkheid om op afstand te werken, hebben steeds meer mensen de vrijheid om te werken terwijl ze langere periode reizen. Helemaal na de corona crisis, is het aantal mensen dat gedeeltelijk of geheel thuis werkt flink gegroeid. Zie je het wel zitten om een tijdje in een nieuwe omgeving te werken? Dit zijn 7 droombestemmingen voor digitale nomaden.

1. Chiang Mai, Thailand

Chiang Mai is al jaren een favoriete bestemming voor digitale nomaden. Deze stad in het noorden van Thailand biedt een perfecte mix van moderniteit en traditionele cultuur. De kosten van levensonderhoud zijn laag, er is een overvloed aan coworking-ruimtes en de stad heeft een bruisende gemeenschap van gelijkgestemde professionals. Daarnaast biedt Chiang Mai uitstekende wifi-connectiviteit en een breed scala aan cafés waar je kunt werken. De natuurlijke omgeving, met bergen en watervallen, biedt tal van mogelijkheden voor ontspanning en avontuur in je vrije tijd.

2. Sri Lanka

Sri Lanka heeft zich snel ontwikkeld als een populaire bestemming voor digitale nomaden, mede dankzij de invoering van het digitale nomadenvisum in 2021. Dit visum maakt het mogelijk voor remote workers om tot een jaar in Sri Lanka te verblijven, met de mogelijkheid tot verlenging. Het eiland biedt een prachtige mix van stranden, bergen en culturele bezienswaardigheden. Steden zoals Colombo en Galle hebben moderne voorzieningen en betrouwbare internetverbindingen, terwijl plaatsen als Ella en Mirissa rust en natuurlijke schoonheid bieden.

De lage kosten van levensonderhoud in Sri Lanka maken het een betaalbare optie voor digitale nomaden. De lokale keuken is heerlijk en de mensen zijn gastvrij. Daarnaast biedt Sri Lanka tal van coworking-ruimtes en cafés die zijn aangepast aan de behoeften van remote workers. De diverse landschappen en de rijke cultuur maken het een fascinerende plek om te verkennen in je vrije tijd.

3. Bali, Indonesië

Bali is een andere populaire bestemming voor digitale nomaden. De eilandcultuur, de prachtige stranden en de levendige digitale nomadengemeenschap maken het een ideale plek om te werken en te ontspannen. Steden zoals Ubud en Canggu zijn hotspots voor remote workers, met tal van coworking-ruimtes en cafés die snelle internetverbindingen aanbieden. Bali biedt ook een diversiteit aan activiteiten, van surfen en yoga tot culturele bezienswaardigheden en culinaire ervaringen. De relatief lage kosten van levensonderhoud dragen bij aan de aantrekkingskracht van dit paradijselijke eiland.

4. Lissabon, Portugal

Lissabon heeft de afgelopen jaren naam gemaakt als een van de beste steden in Europa voor digitale nomaden. De Portugese hoofdstad combineert historische charme met moderne faciliteiten. Het mediterrane klimaat, de gastvrije bevolking en de rijke cultuur maken Lissabon bijzonder aantrekkelijk. De stad beschikt over tal van coworking-ruimtes en een uitstekende internetinfrastructuur. Bovendien zijn de kosten van levensonderhoud redelijk in vergelijking met andere West-Europese steden. De nabijheid van stranden en de levendige startup-scene dragen bij aan de aantrekkingskracht van Lissabon als bestemming voor digitale nomaden.

5. Medellín, Colombia

Medellín, ooit berucht vanwege zijn verleden, is nu een bloeiende stad die steeds meer digitale nomaden aantrekt. Het aangename klimaat, bekend als het ‘eeuwige lente’, maakt het een comfortabele plek om te wonen en te werken. Medellín biedt moderne infrastructuur, betrouwbare internetverbindingen en een groeiende gemeenschap van internationale professionals. De stad heeft ook een breed scala aan coworking-ruimtes en een bruisend nachtleven. De lage kosten van levensonderhoud maken Medellín een aantrekkelijke optie voor digitale nomaden die Latijns-Amerika willen verkennen.

6. Tbilisi, Georgië

Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, is een opkomende bestemming voor digitale nomaden. De stad biedt een unieke mix van Europese en Aziatische culturen, en staat bekend om zijn gastvrijheid en betaalbaarheid. Georgië heeft een van de meest toegankelijke visumregelingen voor langdurig verblijf, wat het bijzonder aantrekkelijk maakt voor digitale nomaden. Tbilisi heeft een snelgroeiende startup-scene, een scala aan coworking-ruimtes en goede internetverbindingen. De schilderachtige oude stad en de prachtige Kaukasische bergen bieden volop mogelijkheden voor verkenning en avontuur.

7. Kaapstad, Zuid-Afrika

Kaapstad is een van de meest schilderachtige steden ter wereld en een geweldige bestemming voor digitale nomaden. De stad biedt een unieke mix van natuurlijke schoonheid, moderne infrastructuur en culturele diversiteit. Kaapstad heeft een snel groeiende tech-scene en tal van coworking-ruimtes met snelle internetverbindingen. De stad is omgeven door bergen, stranden en wijngaarden, wat volop mogelijkheden biedt voor ontspanning en avontuur.

De kosten van levensonderhoud in Kaapstad zijn redelijk in vergelijking met andere grote steden, en de stad biedt een breed scala aan accommodatieopties. Het klimaat is mild, en de stad heeft een rijke culturele scene met tal van evenementen en festivals. De vriendelijke lokale bevolking en de heerlijke Zuid-Afrikaanse keuken maken Kaapstad een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken.