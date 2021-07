Stutten waterbekken Hoensbroek onmogelijk, woningen bedreigd

Het blijkt onmogelijk om het grote waterbekken te stutten dat moet voorkomen dat een wijk in Hoensbroek onder water loopt. Dat twittert de gemeente Heerlen woensdagavond.

De gemeente waarschuwt bewoners van de lager gelegen delen van dit stadsdeel van Heerlen rekening te houden met flinke wateroverlast. Ook roept zij iedereen op weg te blijven uit de buurt van de waterbuffer dat gevuld is met 120.000 kuub water en inmiddels overloopt. Gemeente en hulpdiensten vragen bedreigde bewoners maatregelen te nemen om de schade zo veel mogelijk te beperken.

De militairen die volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zouden komen helpen bij het stutten van het waterbekken, zijn daar niet aangekomen. Een reden daarvoor is niet bekend.

De militairen blijken wel naar Gulpen te zijn gegaan, omdat de toegangswegen tot dit heuvellanddorpje ondergelopen zijn. De 4-tonners van het leger moeten aan- en afvoer uit het dorp mogelijk blijven maken, aldus dezelfde zegsman op rampenzender L1.

De situatie in Valkenburg en Gulpen is volgens de woordvoerder kritiek. Volgens L1 zijn de bruggen over de Geul in Valkenburg afgesloten, maar de woordvoerder kon dit niet bevestigen. In Heerlen is een onbekend aantal woningen onder water gelopen.

Het regent sinds woensdagavond weer fors in Limburg. De regen houdt nog wel even aan. Volgens L1 is er al 150 millimeter per vierkante meter regen gevallen. Op veel plaatsen zijn beekjes veranderd in woeste stromen, met name de Gulp en de Geul leveren overstromingsgevaar op.