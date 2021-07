Afvoer Maaswater donderdagavond nog groter dan gedacht

De afvoer van de Maas bij Sint Pieter is donderdagavond naar verwachting nog groter dan eerder werd aangenomen, meldt Rijkswaterstaat. Naar verwachting zal de afvoerpiek van de rivier uitkomen op 3375 kubieke meter water per seconde. Eerder dacht Rijkswaterstaat dat de piek op 3000 kubieke meter per seconde terecht zou komen.

Als de piek op 3375 meter water per seconde eindigt, staat het hoogwater in de top 3 van hoogste standen van de Maas ooit. Zo’n grote afvoer komt gemiddeld eens in de honderd jaar voor en is nooit eerder in de zomer voorgekomen.

De maatregelen tegen overstromingen die na het hoogwater in de jaren 90 van de vorige eeuw zijn genomen, zijn berekend op een afvoer van 3800 kubieke meter per seconde. Kades en dijken zouden de extreem hoge waterstand dus moeten kunnen weerstaan. Maar Waterschap Limburg controleert toch extra of er nergens een dijk of kade overloopt, aldus Rijkswaterstaat.

Er circuleren scenario’s met nog hogere waterstanden, aldus Rijkswaterstaat. Die zijn volgens de dienst echter gebaseerd op weersverwachtingen waaraan Rijkswaterstaat minder gewicht toekent. Desondanks meldt de dienst dat de maximale afvoer nog kan uitkomen op 3700 kubieke meter water per seconde, als alles tegenvalt. Vanaf vrijdag zakt het Maaswater weer.