Horeca wil wateroverlast Limburg als nationale ramp bestempelen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil dat het wateroverlast in Limburg officieel tot nationale ramp wordt verklaard.

Door zo’n erkenning zou er geld vrijkomen uit het Nationale Rampenfonds en zouden getroffen ondernemers zicht krijgen op een vergoeding. Ook pleit de brancheorganisatie ervoor dat coronasteunregelingen NOW en TVL kunnen worden aangewend om bedrijven te compenseren die door de situatie in Limburg noodgedwongen gesloten zijn en omzet mislopen.

Ondernemers en burgers hebben volgens KHN nu zo snel mogelijk duidelijkheid nodig. Ze zouden erop moeten kunnen vertrouwen dat financiƫle schade voor een groot deel zal worden vergoed. Voor veel horecaondernemers komt dit nog eens boven op de ellende die al door de coronacrisis is veroorzaakt, benadrukt KHN in een verklaring.

“Door heftige regenval staan straten, winkels en horecazaken blank en ondernemers ondervinden enorme schade. Het is ongelooflijk hoe natuurgeweld binnen 24 uren kapot kan maken waar mensenhanden generaties over hebben gedaan om op te bouwen en het is nog niet voorbij.”

De branche is naar eigen zeggen wel dankbaar voor het snelle optreden van de hulpdiensten. “Daarmee is erger voorkomen. Nu is het cruciaal dat er snel meer duidelijkheid komt over het herstel.”