Hoogwaterpiek Maas vlakt af in Noord-Limburg

De hoogwaterpiek in de Maas vlakt af naarmate de golf verder noordelijk in Limburg komt. Dat komt omdat de rivier in het plassengebied tussen Maaseik en Roermond flink kon uitvloeien, zegt Rijkswaterstaat. De verwachte hoge waterstand in Noord-Limburg komt gemiddeld eens in de dertig jaar voor. De hoogste waterstand die Zuid-Limburg trof wordt maar eens in de driehonderd jaar gezien, aldus de dienst.

De afvoer in Noord-Limburg is volgens Rijkswaterstaat te vergelijken met het hoge water van 1993. Maar omdat sindsdien de dijken zijn verstevigd en de rivier meer ruimte heeft gekregen, zullen de overstromingen minder hevig zijn als destijds.

De Maas heeft zondagochtend de hoogste stand bereikt bij Sambeek. De stuw daar kan door technische problemen niet geopend worden. Daardoor hoopt zich veel zwerfvuil op voor de stuw, wat voor problemen kan zorgen. Waterschap Limburg houdt de situatie voortdurend in de gaten. Zondagmiddag bereikt het hoge water Gennep, zondagavond komt de piek langs Mook en in de nacht van zondag op maandag staat het water op zijn hoogst bij het Brabantse Grave. Diverse gemeenten in Noord-Limburg en Brabant hebben noodverordeningen ingesteld om toeschouwers weg te houden bij de dijken.

Rijkswaterstaat verwacht dat de gevolgen van het hoge water in de Maas in Brabant en Gelderland veel minder hevig zullen zijn als in Limburg. Op een aantal plekken, zoals in Cuijk, worden coupures op de kades gesloten. Ook is bijvoorbeeld in Mook bij Nijmegen een mobiele noodkering gebouwd.