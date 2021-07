Bouwend Nederland: bouwvak staat herstel Limburg niet in de weg

De aanstaande bouwvak staat het herstel van de waterschade in Limburg niet in de weg. Ook zijn er geen signalen dat bouwbedrijven in de regio het herstel niet aankunnen, zegt brancheorganisatie Bouwend Nederland.

De schade aan huizen betreft vaak stuc- of schilderwerk en herstel van vloeren. Dat is volgens de vereniging “relatief goed op te lossen” en wordt ook vaak door specialisten en zzp’ers gedaan. Zzp’ers houden zich volgens de organisatie niet aan de bouwvak, de voorheen verplichte vakantieperiode van de bouwsector.

Bouwvak Limburg vanaf 9 augustus

De bouwvak bestaat eigenlijk niet meer, maar de branchevereniging geeft nog wel een jaarlijks advies over de periodes waarin de branche bedrijven kan sluiten. Dit jaar is dat voor de zuidelijke regio vanaf maandag 9 augustus.

Bouwend Nederland heeft geen cijfers over de hoeveelheid werk die bouwbedrijven in Limburg krijgen door de schade, maar schat in dat de schade “organisch” opgelost zal worden. “Als een huis echt schade heeft en mensen slecht kunnen wonen, krijgt dat herstel prioriteit boven het plaatsen van een dakkapel”, aldus een woordvoerder.

Volgens hem heeft de bouw het weliswaar heel druk, maar dat zou al een tijd zo zijn, mede door aanhoudend personeelstekort en het grote aantal woningen dat de komende jaren bijgebouwd moet worden. Volgens de zegsman zullen er waarschijnlijk ook bouwbedrijven uit andere regio’s, zoals Brabant, komen helpen in Limburg. Verzekeraars hebben vaak ook hun eigen netwerk aan bouwbedrijven waar ze op contractuele basis mee samenwerken. Hoe lang het schadeherstel zal duren, durft Bouwend Nederland niet aan te geven.

Het aandeel van Limburg in de Nederlandse bouwproductie komt volgens de vereniging uit op bijna 6 procent. Daar valt nieuwbouw onder, maar ook verbouw, herstel en onderhoud van woningen, kantoren en overheidsgebouwen en de grond-, weg- en waterbouw.