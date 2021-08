Aanhoudingen na vondst grote hoeveelheden harddrugs in Limburg

De politie heeft in Heerlen en Brunssum twee verdachten opgepakt na de vondst van een grote hoeveelheid harddrugs. Het tweetal wordt verdacht van grootschalige drugshandel, maakte de politie maandag bekend.

De aanhoudingen volgden op basis van informatie uit gekraakte telefoons van Encrochat. Daaruit bleek dat inwoners van Parkstad (de regio Heerlen) zich bezig zouden houden met de invoer en verkoop van grote hoeveelheden harddrugs.

Zwaarbewapende medewerkers van de politie vielen op 12 augustus onder meer loodsen binnen in Landgraaf op zoek naar harddrugs.

De inval volgde op de aanhouding een dag eerder van een in Duitsland wonende man. Hij werd in Heerlen opgepakt toen agenten in een verborgen ruimte van zijn auto een grote hoeveelheid harddrugs vonden.

In het verlengde van deze vangst viel de politie binnen in twee loodsen in Landgraaf en twee woningen in Oirsbeek en Brunssum.

In een van de loodsen in Landgraaf vonden de agenten “een groot aantal kilogrammen” harddrugs. In de woning in Brunssum vonden de agenten “een substantieel geldbedrag”. Om hoeveel drugs en geld het precies gaat, kon een woordvoerster van de politie niet zeggen. In de Brunssumse woning werd de hoofdverdachte aangehouden.

Beide verdachten worden dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Maastricht. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.