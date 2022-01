Waterschap Limburg kijkt terug op crisis rond overstromingen

Waterschap Limburg presenteert dinsdagmiddag een evaluatie van de watersnoodcrisis in juli 2021. Centraal daarbij staat een onderzoeksrapport van het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Het waterschap presenteert daarmee als eerste een evaluatie van de grootschalige overstromingen in juli. De beide Limburgse veiligheidsregio’s en Rijkswaterstaat komen waarschijnlijk later met een eigen evaluatie.

Onderzocht is onder meer wat goed en wat niet goed is gegaan bij de aanpak van de crisis, wat beter en anders had gekund en welke aanbevelingen het COT doet voor het waterschap. Bij de presentatie schuiven onder meer dijkgraaf Patrick van der Broeck en andere bestuurders van het schap aan.

In de stroomgebieden van de Maas en van zijrivieren zoals de Geul en de Roer moesten veel mensen door het snel stijgende water overhaast hun woning verlaten. Met name Valkenburg werd zwaar getroffen. Nog steeds kunnen veel mensen er niet terug naar hun woning, omdat veel schade niet is hersteld.