Actie werknemers Nedcar: onze toekomst staat op het spel

Honderden werknemers van VDL Nedcar hebben dinsdag een manifestatie gehouden voor de hoofdingang van de autofabriek in Born. Zij demonstreerden vóór de kap van het naastgelegen Sterrebos.

Het bos moet gekapt worden om uitbreiding van de fabriek mogelijk te maken. “Onze toekomst staat op het spel”, zei vakbondsbestuurder Robert Wonnink van CNV Vakmensen in zijn toespraak tot de werknemers.

Het bos wordt sinds vrijdag bezet door actievoerders die de voorgenomen kap willen verhinderen. De actievoerende werknemers van Nedcar werden dinsdagmiddag toegesproken door bestuurders Ron Peters van FNV Metaal, en Wonnink. “We staan hier niet om ons af te zetten tegen mensen die het milieu een warm hart toedragen”, zei Peters, “maar om op te komen voor jullie banen. De directie van Nedcar praat met een potentiële klant. Daarvoor moet een hal komen op de plaats van het Sterrebos. En daarvoor is kap nodig.”

“De mensen maken zich zorgen”, zei Wonnink. Ook de ondernemingsraad sprak zijn steun uit voor de manifestatie van de werknemers. De actie van de werknemers werd behalve door FNV en CNV ook gesteund door vakbond De Unie en de Belgische vakbonden ABVV en ACV. Bij Nedcar werken zo’n 4200 mensen.

De actiegroep die het bos bezet, roept werknemers van de autofabriek op tot samenwerking. In een open brief aan de werknemers stelt Red het Sterrebos dinsdag dat het bos alleen maar gekapt wordt om het Amerikaanse autobedrijf Rivian ertoe te verleiden zijn productie in Born te laten uitvoeren. Zeker is dat allerminst, want Rivian heeft nog twee andere opties, aldus de bezetters.

Bovendien heeft Nedcar volgens hen alternatieven voor uitbreiding. Volgens de actiegroep wil VDL de productie zoveel mogelijk automatiseren, wat tot baanverlies zal leiden. De actiegroep vindt dan ook dat het behoud van bos en banen samen kunnen gaan en roept de werknemers op tot samenwerking.

Vakbondsman Ron Peters ontkende in zijn toespraak dat er zinvolle alternatieven voor de kap zijn. “Elders bouwen is kapitaalvernietiging”, hield hij zijn gehoor voor. “Daar werken we niet aan mee.”