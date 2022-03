Geen treinen tussen Roermond en Swalmen door busje op spoor

In het Limburgse Swalmen is vrijdagochtend een busje op het spoor terechtgekomen, meldt de politie. Volgens 1Limburg reed het busje op de A73, raakte het voertuig van de weg, schoot door de vangrail en kwam op het spoor terecht, maar een woordvoerder van de politie kan daar nog niks over zeggen. De NS meldt dat tussen Swalmen en Roermond tot ongeveer 10.00 uur geen treinen rijden vanwege het ongeval.

In het busje zat een bestuurder, die even bekneld heeft gezeten, maar er inmiddels uit is. Hoe het met hem gaat, is nog onduidelijk. Het voertuig wordt geborgen.