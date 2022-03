MECC Maastricht heeft 400 plekken voor korte opvang Oekraïners

Evenementenlocatie MECC Maastricht heeft vanaf donderdag ruimte om vierhonderd vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. De bedden worden komende nacht klaargezet, meldt commercieel directeur Frank Mimpen.

De beschikbare hal wordt een doorstroomlocatie, waar vluchtelingen die in Limburg aankomen naartoe worden doorverwezen en een paar dagen verblijven. Daarna gaan zij naar een meer vaste locatie. De hal in MECC Maastricht is tot 24 april beschikbaar.

Binnen twee weken moeten er minstens 25.000 opvangplekken voor Oekraïners zijn in heel Nederland. Een paar weken later moet er onderdak zijn voor 50.000 vluchtelingen, zo hebben de burgemeesters afgesproken met het kabinet. Ook evenementenlocatie Jaarbeurs in Utrecht heeft ruimte beschikbaar om vluchtelingen op te vangen.