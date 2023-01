Brand in Heerlens appartementencomplex onder controle

De brand die donderdagavond laat uitbrak in een appartementencomplex in Heerlen is onder controle. Het pand was een aantal uur ontruimd en voor de bewoners was er nachtopvang geregeld. Halverwege de nacht mochten de meeste mensen naar hun woning terugkeren, meldde de brandweer. Acht woningen zijn voorlopig onbewoonbaar.

De brandweer werd rond 22.20 uur gealarmeerd voor de brand in een appartement op de derde verdieping aan de Cookstraat. De hulpdiensten sloegen groot alarm.

Meerdere mensen hebben volgens een woordvoerster van de brandweer rook ingeademd. Zij zijn behandeld door ambulancepersoneel. Een persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De evacuatie nam wat tijd in beslag omdat het veelal om oudere mensen ging. De oorzaak van de brand is niet bekend.