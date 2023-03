Definitieve verkiezingsuitslag Waterschap Limburg uitgesteld

Waterschap Limburg publiceert donderdag nog geen definitieve verkiezingsuitslag. Het centraal stembureau van het schap heeft besloten om de vaststelling van de definitieve verkiezingsuitslag te verdagen, de publicatie van de uitslagen is verschoven naar vrijdagmiddag. Dat uitstel heeft alles te maken met de commotie die ontstond nadat mogelijk 30.000 stemmen bij de verkeerde partijen terecht zouden zijn gekomen.

Daardoor ontstond een verschil tussen de voorlopige en de definitieve telling. Onder meer Water Natuurlijk vroeg het stembureau daarom om een hertelling, bleek uit berichtgeving in Limburgse media. Het schap wil nu eerst antwoord geven op meldingen die binnenkwamen na de bekendmaking van de voorlopige verkiezingsuitslag, voordat de definitieve uitslag wordt vastgesteld.

Het waterschap benadrukt dat de op 20 maart gepubliceerde voorlopige uitslag op correcte wijze tot stand is gekomen. “Om een zorgvuldige totstandkoming van het uiteindelijk vast te stellen proces-verbaal te waarborgen, is de zitting van het stembureau verdaagd”, aldus het waterschap in een verklaring. “De zitting wordt op vrijdag 24 maart om 15.00 uur hervat, om te komen tot definitieve vaststelling van de uitslag.”