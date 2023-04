Op het Sint Hubertusplein in het Venlose stadsdeel Blerick is iemand neergeschoten en gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde op een parkeerplaats aan het plein. De politie kreeg rond 22.00 uur verschillende meldingen over schoten.

Er is nog niemand aangehouden. Ook is er nog geen signalement bekend. De Limburgse politie vraagt getuigen zich te melden.