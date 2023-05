Jongen (16) zat achter bedreigingen aan school in Helmond

Een 16-jarige jongen uit Overijssel zat achter online dreigementen die waren binnengekomen op het Dr. Knippenbergcollege in het Brabantse Helmond. De politie meldt dat digitaal onderzoek naar de jongen leidde.

“De jongen heeft bekend dat hij dreigementen heeft verstuurd en wordt daarover later nog verhoord. Hij is niet aangehouden”, zo meldt de politie op Twitter. De school is ingelicht en er wordt verder onderzoek gedaan.

De afgelopen dagen was het onrustig op de middelbare school. Er werden op WhatsApp en sociale media agressieve teksten verspreid richting de school. Volgens het Eindhovens Dagblad gebeurde dat om op te komen voor een 14-jarig meisje dat twee weken eerder op school werd mishandeld. Daarvoor werden drie meisjes van 14 en 15 jaar aangehouden.

“Hopelijk keert de rust op de school weer snel terug”, meldt het OM Oost-Brabant. “Na afloop van het onderzoek zullen wij bepalen hoe de zaak tegen deze minderjarige verdachte wordt afgedaan.”