Ramkraak bij juwelier in Maastricht, daders gevlucht

Bij een juwelier in het centrum van Maastricht heeft in de nacht van maandag op dinsdag een ramkraak plaatsgevonden. De daders zijn na een achtervolging in België aan de politie ontsnapt. Ze hebben een buit meegenomen. De waarde ervan is niet bekend.

De ramkraak aan de Wolfstraat vond plaats rond 03.40 uur. Toen de politie arriveerde, zagen agenten de auto die vermoedelijk erbij betrokken was wegrijden. De vluchtauto kwam nog in botsing met een politieauto. In België raakte de auto uit het zicht van de achtervolgende agenten.