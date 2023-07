Vliegveld Maastricht beschermt fietsers tegen wind van vliegtuig

Bij Maastricht Aachen Airport staan sinds kort tijdelijke verkeerslichten op de Vliegveldweg aan het zuidelijke uiteinde van de start- en landingsbaan. Daarmee wil het vliegveld voorkomen dat bijvoorbeeld fietsers van hun fiets worden geblazen bij het opstijgen of landen van een groot verkeersvliegtuig.

Volgens de luchthaven is de maatregel ingevoerd om eventuele gevolgen van een zogenoemde jetblast te voorkomen. Een jetblast ontstaat door de sterke luchtstromen van vliegtuigmotoren. Het vliegveld is onlangs gerenoveerd. Sinds afgelopen weekend is het vliegverkeer weer hervat. Maar door die renovatie is de afstand tussen landingsbaan, fietspad en de Vliegveldweg kleiner geworden. Bovendien is de draaikop vergroot, dat is het einde van de baan waar de vliegtuigen draaien. De vergroting van de draaikop was volgens de Limburgse luchthaven nodig om te voldoen aan internationale wet- en regelgeving.

Een extern bureau onderzoekt of en hoe een jetblast merkbaar is op de openbare weg. Dat is momenteel nog niet helemaal duidelijk, aldus het vliegveld. Vooralsnog lijkt het niet merkbaar. Mocht dat toch zo zijn, dan plaatst de luchthaven protectieschermen of doeken om de gevolgen van een jetblast te voorkomen. Binnen een maand worden de resultaten van het onderzoek verwacht.