Bij een steekincident op de Markt in Maastricht is in de nacht van vrijdag op zaterdag een gewonde gevallen. De man is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Het steekincident vond rond 04.50 plaats. De politie heeft een verdachte op het oog maar er is niemand aangehouden in de zaak. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk, de politie komt graag in contact met getuigen.