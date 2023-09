Motorrijder omgekomen door ongeval op A73 bij Venlo

Een 55-jarige motorrijder uit Kessel is woensdagmiddag om het leven gekomen door een verkeersongeval op de A73 bij Venlo. Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur op de rijbaan richting Nijmegen, toen de motor en een camper met elkaar in botsing kwamen. De weg in noordelijke richting werd na het ongeval afgesloten en het verkeer omgeleid. Er vormde zich daardoor een kilometerslange file.

De motorrijder raakte in eerste instantie ernstig gewond, maar de inzet van een traumahelikopter bleek vergeefs. De politie zoekt uit wat er precies gebeurd is.