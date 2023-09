Zwemmers in Roermond besmet met norovirus

Een onbekend aantal mensen dat op zaterdag 26 augustus meedeed aan de Roermond City Swim in de rivier de Roer, is besmet geraakt door het norovirus. Ook niet-zwemmers werden ziek. Zij zijn waarschijnlijk besmet geraakt door contact met een zieke in de directe omgeving, of door inademing van virusdeeltjes. Dat blijkt uit een dinsdag gepresenteerd onderzoek van de GGD Limburg Noord na klachten van deelnemers aan de zwemwedstrijd over buikpijn, diarree, misselijkheid, braken en koorts. Oorzaak is mogelijk verontreinigd rioolwater.

De meeste mensen werden op maandag ziek, twee dagen na de zwemmanifestatie, vooral mensen die een langere afstand hebben gezwommen. “Op basis van het onderzoek is het waarschijnlijk dat vooral zwemmers ziek zijn geworden doordat het norovirus in het zwemwater zat”, aldus de GGD. “Het is mogelijk dat door de harde regen de dag vóór het evenement rioolinhoud in het zwemwater terecht is gekomen. Het norovirus heeft op deze manier al eerder voor uitbraken gezorgd na deelname aan andere evenementen in natuurwater”, aldus de GGD.

De Roermond City Swim wordt sinds 2017 in de Roer gehouden, maar eerder waren er nooit gezondheidsklachten.

Het norovirus veroorzaakt een ontsteking van de darmen en is erg besmettelijk.