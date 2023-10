Proef met preventief fouilleren in centrum Heerlen om wapenbezit

De gemeente Heerlen gaat in het centrum een proef houden met preventief fouilleren. De proef gaat dinsdag in. Daartoe is een deel van het stadshart aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Roel Wever wil op die manier aan de weet komen of de signalen kloppen over toenemend wapenbezit. Met name messen worden steeds vaker gevonden. De gemeente gaat de resultaten van de fouilleringen samen met justitie en politie bekijken.

De maatregel houdt in dat de politie tot 1 februari volgend jaar iedereen zonder concrete aanleiding kan fouilleren op verboden wapenbezit.

Volgens de gemeente is de afgelopen 2,5 jaar in de binnenstad een toename te zien van het bezit van verboden wapens. In een relatief klein gebied zijn in die tijd bijna veertig keer wapens gevonden bij het fouilleren van verdachten van bijvoorbeeld winkeldiefstal, vechtpartijen of straatroof. Vooral messen dus, maar ook knuppels, pepperspray en boksbeugels, aldus de gemeente.

Wapens worden volgens de gemeente vooral gevonden bij volwassenen van 23 jaar en ouder. “Gelukkig zijn er in de afgelopen jaren in Heerlen-Centrum geen ernstige geweldsincidenten geweest en dat moet vooral zo blijven”, aldus Wever. “Maar ik wil wel iets doen met deze signalen, juist om de binnenstad veilig te houden. De uitkomsten van deze proef moeten meer duidelijkheid geven hoe het werkelijk gesteld is qua wapenbezit.”