De politie heeft donderdagochtend in Limburg twee mannen aangehouden die worden verdacht van de handel in vuurwapens. Daarbij zijn twee woningen doorzocht, maakte de politie donderdag bekend.

De verdachten zijn een man van 33 jaar uit Heerlen en een man van 57 jaar uit Sittard. Bij de invallen in de woningen aan de Ruijterstraat in Heerlen en de Vermeerstraat in Sittard vond de politie een vuurwapen, munitie en zwaar illegaal vuurwerk.