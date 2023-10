Door een ongeluk op de Paardekopweg in het Limburgse Ysselsteyn is vrijdagmiddag iemand om het leven gekomen. Volgens de politie kwam de auto waarin het slachtoffer zat door nog onbekende reden tegen een boom terecht.

Het ongeluk gebeurde rond 15.10 uur. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Ook is niet bekend of er andere voertuigen of personen bij het ongeval betrokken waren.