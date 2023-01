Explosie bij woning in Amsterdam, geen gewonden

Een explosief is zaterdagavond afgegaan voor de portiekdeur van een woning in de Oude-IJselstraat in Amsterdam, bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving door NH Nieuws. Er is niemand gewond geraakt.

De politie kreeg rond 21.45 uur een melding van de explosie in de Rivierenbuurt. Door de ontploffing ontstond schade aan de deur. Ook woedde korte tijd brand, maar deze was volgens de woordvoerder snel geblust.

De toedracht van de explosie is nog niet bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. De politie doet ter plaatse onderzoek.