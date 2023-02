Opnieuw explosie voor zelfde woning in Amsterdamse Rivierenbuurt

In de nacht van woensdag op donderdag heeft opnieuw een explosie plaatsgevonden voor een woning in de Amsterdamse Rivierenbuurt. De ontploffing was rond 23.30 uur bij een benedenwoning in de Oude-IJsselstraat, waar 7 januari ook al een explosie was. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee incidenten.

Er raakte niemand gewond door de knal. Wel zijn het portiek en de voordeur beschadigd en zijn ruiten gebroken.

In 2016 ontplofte in dezelfde straat een handgranaat voor een woning en raakte een vrouw gewond bij een schietincident. De politie hield toen vijf mensen aan voor de incidenten in de Rivierenbuurt