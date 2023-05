Brandende scootmobiel en explosie bij flat in Amsterdam-Oost

Bij een portiekflat in Amsterdam-Oost is in de nacht van zondag op maandag een explosief afgegaan. De flat aan de Insulindeweg wordt volgens de politie de afgelopen dagen geteisterd door incidenten. Dat begon op donderdagavond, toen de bewoners van de flat een in brand gestoken scootmobiel voor de deur vonden.

In de nacht van zaterdag op zondag vond een agent opnieuw een in brand gestoken object, deze keer op de openbare weg voor hetzelfde portiek. De nacht erop hoorde bewoners rond 02.00 uur een harde knal, veroorzaakt door een explosief dat op een balkon van een woning zou zijn gegooid. Door de knal is een ruit gesneuveld en is er schade in de woning.

Bij alle incidenten raakte niemand gewond. De politie vermoedt dat de acties gericht zijn op een bewoner of bewoners van de portiekflat. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.