Politie neemt twee handgranaten in Amsterdam-Oost in beslag

De twee explosieven die zaterdagochtend werden gevonden in de Christiaan de Wetstraat in Amsterdam-Oost zijn in beslag genomen en worden op een andere plek tot ontploffing gebracht, meldt de politie. Het zijn twee handgranaten. De omgeving werd eerder wegens de vondst afgezet.

Een bewoner van de straat vond de handgranaten, die vlak bij verschillende woningen lagen. Onder meer de Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwam zaterdagochtend naar de plaats toe om onderzoek te doen. Meerdere omwonenden moesten hierdoor een paar uur binnen blijven.

De politie meldt dat niemand gewond is geraakt en dat door “snel en adequaat handelen erger is voorkomen”. Getuigen wordt gevraagd zich bij de politie te melden.