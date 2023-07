Explosie bij flatwoning Amsterdam, twee verdachten aangehouden

Voor de deur van een woning in een flatgebouw in Amsterdam heeft zondagavond een explosie plaatsgevonden. De politie heeft twee verdachten aangehouden. De ontploffing veroorzaakte een kleine brand, die de brandweer snel wist te blussen. Vijf mensen die in de woning waren zijn door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Twee van hen moesten door naar het ziekenhuis.

Een woordvoerster van de politie zegt dat rond 18.00 uur een melding binnenkwam over een brand in het complex aan de Staalmeesterslaan in Amsterdam-West. Na het blussen bleek dat er een explosie aan vooraf was gegaan. Het explosief was achtergelaten in de gang voor de woning. De forensische opsporing onderzoekt wat voor materiaal is gebruikt.

Getuigen vertelden de politie dat ze verdachten hadden gezien. Op basis van het doorgegeven signalement werden korte tijd later twee mensen aangehouden. Hun betrokkenheid bij de explosie wordt onderzocht, zegt de woordvoerster.