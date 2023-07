Verdachten explosie flatwoning Amsterdam-West zijn minderjarig

De twee verdachten die zondagavond werden aangehouden na een explosie bij een flatwoning in Amsterdam-West zijn een minderjarige jongen uit Amsterdam en een minderjarig meisje uit Diemen. De twee zitten maandag nog vast, meldt de politie.

Iets na 18.30 uur ontplofte zondag een explosief in de gang van een flatwoning aan de Staalmeesterslaan. Door de knal ontstond een kleine brand, die vrij snel geblust was. Vijf mensen in de woning moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis.

In de nacht van zondag op maandag waren er nog drie ontploffingen in de hoofdstad. In Buitenveldert gingen rond 00.50 uur explosieven af bij een poging tot inbraak bij een school aan de Arent Janszoon Ernststraat. Verdachten die eerder die avond bij de school werden gezien, zijn later ook gezien na een explosie op de Ceintuurbaan in Amsterdam-Zuid. Door de knal werd de voordeur van een hardwarewinkel geforceerd. Er zijn ook spullen uit de winkel meegenomen.

Er was ook nog een explosie in Amsterdam-West. In De Schaapherderstraat ging rond 03.30 uur een explosief af bij de gemeenschappelijke voordeur van een appartementencomplex, waardoor de deur en ramen beschadigd raakten. Bij deze drie explosies raakte niemand gewond. Of deze ontploffingen iets te maken hebben met de knal aan de Staalmeesterslaan is niet bekend.