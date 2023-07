Een portiekflat aan de Burgemeester Fockstraat in Amsterdam Nieuw-West is in de nacht van woensdag op donderdag beschadigd geraakt door een explosie. Dit gebeurde rond 01.30 uur. Niemand raakte gewond en er is nog niemand aangehouden.

De lokale omroep AT5 meldt dat een aantal brievenbussen uit de muur is geblazen.