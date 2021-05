Aanleg doorfietsroute tussen Roosendaal en Bergen op Zoom van start

De aanleg van de doorfietsroute tussen Roosendaal en Bergen op Zoom is gestart. Daar hebben staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) de wethouders Cees Lok (Roosendaal) en Patrick van der Velden (Bergen op Zoom) op 11 mei het officiële startsein voor gegeven.

De nieuwe doorfietsroute moet de fietsverbinding tussen Bergen op Zoom en Roosendaal comfortabeler, veiliger en sneller maken. Forenzen kunnen dan, als het straks weer kan, vaker voor de fiets kiezen van en naar deze twee West Brabantse gemeenten.

Landelijk netwerk van doorfietsroutes

De doorfietsroute verbindt een aantal bedrijventerreinen en andere drukke verkeerspunten met elkaar: het Bergse bedrijventerrein aan de Marconilaan, bedrijventerrein De Wijper in Heerle/Wouw en De Bulkenaar – waar het nieuwe regionale ziekenhuis komt. Ook verbindt het Leisurepark De Stok met de Designer Outlet Roosendaal en de compacte binnenstad van Roosendaal.

Sommige stukken van de F58 zijn al gerealiseerd. Begin 2023 moet het hele tracé als doorfietsroute zijn ingericht. De staatssecretaris en de twee wethouders hebben vlakbij de gemeentegrens, aan de plantagebaan, een bouwbord onthuld. Ze hebben ook het F58-logo op de weg aangebracht.

De doorfietsroute is onderdeel van een landelijk netwerk van doorfietsroutes en moet het aantrekkelijker maken om voor de fiets te kiezen.

Staatssecretaris Van Veldhoven: ”De fiets is in ons land terecht een volwaardig vervoersmiddel, naast de auto en het OV. Fietsen is schoner, duurzamer, stiller en gezond. Tijdens corona zijn we nog meer gaan fietsen, laten we dat vasthouden. Bijvoorbeeld richting werk, als dat straks weer kan.”

“Deze F58 is dan ook meer dan alleen een nieuw fietspad. Het maakt onderdeel uit van een groeiend landelijk netwerk van doorfietsroutes waarvan er nu al ongeveer 50 zijn.”

Meer mensen op de fiets

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met gemeenten en provincies de afgelopen jaren ruim een half miljard euro geïnvesteerd in meer doorfietsroutes en goede stallingen bij stations. Wethouder Cees Lok: “Bij de allereerste berekeningen zijn we uitgegaan van zo’n 400 mensen die dankzij deze F58 de fiets pakken in plaats van de auto of het OV.”

“Maar met de groeiende populariteit van het fietsen, al dan niet elektrisch, in combinatie met de aanleg van dit soort doorfietsroutes en de economische ontwikkelingen in West Brabant denk ik dat het er zomaar veel meer

zouden kunnen worden.”

“Deze doorfietsroute past ook perfect bij de filebestrijding, de klimaatdoelstellingen én bij de ambities op het gebied van fietstoerisme en de woningbouwopgave in onze beider gemeenten. De F58 is dan ook een welkome aanvulling op de infrastructuur tussen onze gemeenten,” weet wethouder Van der Velden. ”En met de gemeentelijke organisaties als twee grote werkgevers in de regio zijn er al zeker twee belangrijke promotors van de F58!”

