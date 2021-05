Aanhouding verdachte cybercrimineel in Noord-Holland

De politie in Noord-Holland heeft in een onderzoek naar cybercrime een 28-jarige man in Lelystad aangehouden. De man wordt verdacht van het gebruiken van Remote Access Trojans (RAT’s).

Behalve de aanhouding heeft de politie ook twee woningen en een bedrijfspand doorzocht. Daarbij zijn administratie, gegevensdragers en twee auto’s in beslag genomen.

De 28-jarige man wordt gezien als grootgebruiker van RAT’s. Hij is overgebracht naar het politiebureau en zal worden verhoord. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de in beslag genomen goederen.

Wat is een RAT?

Een Remote Access Trojan (RAT) is kwaadaardige software. Hiermee dringen cybercriminelen computers van slachtoffers binnen en nemen deze over. Een RAT kan veel schade aanrichten.

Een aanvaller probeert hiermee computersystemen te besmetten. Na besmetting krijgt die aanvaller heimelijk toegang tot het besmette systeem. De informatie die in dat systeem is opgeslagen, of door dat systeem wordt verwerkt, is zichtbaar voor de aanvaller.

Gevolgen van besmetting met een RAT

Op die manier kan de aanvaller persoonlijke gegevens stelen, documenten wegmaken of geld overmaken. Ook hebben ze toegang tot privéfoto’s die ze mogelijk kopiëren, veranderen of verspreiden. Daarnaast is de aanvaller na besmetting in staat om de besturing van het systeem ongezien volledig over te nemen.

Hierdoor kan de besmette computer bijvoorbeeld geïnstalleerd worden in een botnet (robotnetwerk). Ook kan ongezien de camera worden geactiveerd. Of de RAT zet de computer in als proxyserver (een tussenstation tussen gebruiker en internet).

Onderzoek naar RAT’s

In 2019 vond er een internationale politieactie plaats tegen de hacktool Imminent Monitor Remote Access Trojan (IM-RAT). Deze tool werd gebruikt in maar liefst 124 landen. De tool werd offline gehaald, en in meerdere landen zijn gebruikers en verkopers aangehouden. Ook in Nederland zijn meerdere aanhoudingen verricht.

Het onderzoek naar IM-RAT werd opgestart door de Australische Federale Politie (AFP). Dit resulteerde in een operatie waarbij wereldwijd rechercheurs, officieren van justitie en onderzoeksrechters betrokken zijn. De internationale activiteiten zijn gecoördineerd door Europol en Eurojust.

Cybercrime-onderzoek in Nederland

Voor Nederland wordt het onderzoek gedaan door het cybercrimeteam van de politie-eenheid Noord-Holland. Dit team houdt zich samen met Parket Noord-Holland bezig met Remote Acces Trojans (RATs).

Hoe raakt een computer besmet?

RAT’s kunnen op verschillende manieren worden geïnstalleerd. Ze zitten bijvoorbeeld verborgen in links. Ook is bekend dat malware soms verstopt wordt in illegale software. Op deze manier worden RAT’s geactiveerd.

RAT’s worden aangeboden op onder andere hackersfora en social media-platforms. Dit is anoniem. Er wordt meestal betaald met anonieme bitcoins.

Preventietips

Bescherm uzelf en koop alleen legale software. Dit kan via bonafide web- en appstores. Doe alle updates, installeer een firewall, open nooit onbekende bijlagen of URL’s en gebruik verschillende, sterke wachtwoorden.

Sla gevoelige privédocumenten en kopieën van paspoorten en rijbewijzen alleen op op losstaande harddisks. ‘Losstaand’ betekent dat de harddisk niet is gekoppeld aan uw computer. Plak een sticker over uw webcam.

Bron: Politie.nl