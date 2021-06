In Veghel is een drugslab ontdekt. Omwonenden alarmeerden de politie nadat zij een vreemde geur roken.

Na onderzoek bleek dat de geur werd veroorzaakt door een drugslab. In het lab werden synthetische drugs geproduceerd.

Het lab zat in een bijgebouw onder een appartementencomplex aan de Meijerijstraat, middenin het centrum van Veghel. De politie heeft één persoon aangehouden.

De brandweer van Veghel was ook betrokken bij de vondst. Zij werd vanochtend opgeroepen om de politie te assisteren. Assistentie werd gevraagd nadat de politie was ingelicht door verschillende omwonenden.

Meer drugslabs in Veghel

In februari dit jaar werd er in deze omgeving ook al een drugslab aangetroffen. De politie en brandweer ontdekten toen een lab waar crystal meth werd gemaakt. Volgens diverse bronnen werd daar een miljoenenproductie gedraaid.

Crystal meth, of methamfetamine, is zeer verslavend en schadelijk voor het brein. In Nederland staat het op de lijst van illegale harddrugs. Het is dan ook verboden om het te bezitten of te maken.