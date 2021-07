Geëvacueerde Roermondenaren kunnen voorlopig niet terug

De duizenden bewoners die donderdag en vrijdag in Roermond geëvacueerd zijn, kunnen vrijdagavond nog niet terug naar huis.

De voornaamste reden is volgens de gemeente dat het lang aanhoudende hoogwater dijken en kades kan verzwakken of zelfs doen bezwijken.

De meeste bewoners werden vrijdag in de vroege ochtend uit hun bed gehaald om zo snel mogelijk hun huizen te verlaten.

Aanvankelijk was de planning dat de bewoners van 550 huizen aan de snel zwellende Hambeek voor 11.00 uur eruit moesten. Maar de snelle stijging van Maas, Hambeek en Roer deed de gemeente besluiten hun nachtrust te verstoren.

Rond 06.00 uur reden auto’s met megafoons door de straten dat iedereen voor 07.00 uur moest verkassen. Ook ging een NL Alert uit met de oproep de woning te verlaten. Wie daar ook nog doorheen sliep, werd wakker van de sirenes van patrouillewagens van de politie die door de wijk reden.

Rond 15.00 uur bereikte de Maas in Roermond de hoogste stand, maar sindsdien schommelt dat peil. De Maas zakt niet, kan zelfs nog enigszins stijgen, aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio. “De piek houdt lang aan, kan fluctueren”, zei ze. “Kan zelfs toenemen. Het zijn immers maar prognoses die we geven. Het gevaar is niet geweken.”

Intussen stijgt ook de Roer tot een ongekend niveau met een nooit eerder bereikte afvoer van 300 kuub per seconde, waar eerdere records rond de 120 kuub zweefden.

Zo’n 270 mensen die in buurgemeente Roerdalen aan de Roer wonen, moesten daarom vrijdag ook al weg uit hun huizen. De piek van de Roer blijft naar verwachting 30 tot 48 uur aanhouden, aldus de gemeente. Wat dit betekent voor de omvang voor de overlast in het overloopgebied van de Roer is onduidelijk

Het Waterschap Limburg heeft vrijdag 17 kwetsbare plekken in de dijken ontdekt en geïnventariseerd waar mogelijk nog evacuaties nodig zijn. De veiligheidsregio geeft op basis van deze inventarisatie adviezen aan gemeenten, die zelfstandig een beslissing nemen.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft vrijdagavond twee nieuwe noodverordeningen ingesteld. Die zijn vooral bedoeld om evacuaties mogelijk te maken en ramptoerisme aan te pakken.

Het woest stromende water sloeg vrijdagavond een woonboot los van de kade in Roermond. De boot raakte op drift.