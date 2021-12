Veiligheidsregio’s Utrecht en A’dam schalen niet op met oudjaar

In tegenstelling tot de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond schalen de Veiligheidsregio’s Utrecht en Amsterdam Amstelland niet op met oud en nieuw. “We doen het niet anders dan vorige jaren”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht.

De woordvoerder stelt dat de brandweermensen vuurwerkbrillen hebben klaarliggen in de auto’s en dat er ook in een aantal kazernes in de regio Utrecht een dubbele bezetting is met de jaarwisseling. “Ook hebben we wat extra voertuigen klaarstaan, maar dat is bij iedere jaarwisseling het geval”, aldus de woordvoerster. “Rotterdam wordt behoorlijk opgeschaald. Ze houden extra rekening met rellen. We hebben geen aanwijzingen dat daar hier sprake van zou zijn. En laten we hopen dat dat niet gaat gebeuren.”

Ook de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland neemt in vergelijking met andere jaren geen extra maatregelen. “We houden ons aan het reguliere draaiboek voor oud en nieuw”, zegt een woordvoerder. “Onze hoofdzorg is de bezetting rond te krijgen als gevolg van corona. Anders dan Den Haag, Utrecht en Rotterdam hebben wij in Amsterdam geen traditie van bepaalde volkswijken waar heel veel agressie is tegen hulpverleners met oud en nieuw.”

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond liet maandag weten in “opperste staat van paraatheid” te zijn voor oud en nieuw. Een woordvoerder zei onder meer een extra beveiligd brandweervoertuig klaar te hebben staan mocht het tijdens de jaarwisseling uit de hand lopen. Verder heeft de veiligheidsregio meer dan vijfhonderd man paraat in de regio Rotterdam om op te treden. Het gaat om zowel beroepsbrandweermensen als vrijwilligers.

De politie Rotterdam meldt dinsdag zoals elk jaar goed voorbereid te zijn op de jaarwisseling. “Welke zichtbare en onzichtbare maatregelen specifiek worden genomen delen we nooit, maar de inzet is vergelijkbaar met die van vorig jaar”, zegt een politiewoordvoerder.

De Veiligheidsregio Haaglanden heeft nog niet gereageerd op de vraag of met oud en nieuw extra maatregelen worden genomen