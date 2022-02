Tilburg – Politie onderzoekt woningoverval

Twee vrouwen en een man huurden die dag de desbetreffende woning aan de Muiderslotstraat. In de nacht, rond 00.30 uur, werd er bij hen aangebeld. Toen zij de deur openden, drongen er direct meerdere personen de woning binnen. Terwijl een van de overvallers de slachtoffers met een vuurwapen bedreigde, doorzochten de anderen de woning. Uiteindelijk zijn de overvallers met geld en telefoons vertrokken. Niemand raakte gewond. Twee van de daders zijn door de slachtoffers goed gezien. Een was licht getint, rond de 1.70m lang, had een mager postuur en droeg een grijze hoodie onder een donkere jas, een grijze joggingsbroek en gympen met gele accenten aan de zijkant. De andere man had een donkere huidskleur, was rond de 1.90m lang, had een gezet postuur en droeg een donkere parka met capuchon.

Heeft u informatie over deze overval?

De politie onderzoekt woningoverval en roept getuigen op zich te melden. Heeft u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 220 7006. Anoniem bellen kan via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000).

Registratienummer: 2022033259