Vacature: Nieuws.nl zoekt beheerders voor de lokale nieuwssites!

Vacature – Ben je altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit jouw gemeente en is schrijven en interviewen je op het lijf geschreven? Dan ben je de ideale kandidaat voor een lokale nieuwssite van Nieuws.nl. Met [jouwgemeente].nieuws.nl kun je dé nieuwssite uit de omgeving creëren en beheren!

Nieuws.nl heeft bijna 400 lokale nieuwssites door heel Nederland, waarvan inmiddels meer dan honderd beheerd zijn, en biedt ondernemende journalisten en schrijftoppers de kans om op een toegankelijke manier een online platform te starten. Als uitdaging naast ander (freelance) werk, in een later stadium als fulltimebaan of met een samengestelde redactie; er zijn vele mogelijkheden.

Wat bieden we?

Een sterke domeinnaam met exclusief gebruikersrecht

Een complete website en cms die constant worden doorontwikkeld

Mogelijkheid tot begeleiding op zowel technisch als journalistiek gebied

Een vast salesteam dat van de website ook commercieel een succes kan maken

Ontwerp van logo’s en visitekaartjes voor PR

Een platform voor samenwerking met andere gemeentes en/of de landelijke redactie

Een plek om een eigen onderneming op te bouwen met de kennis en middelen van een bestaand team

Wat zoeken we?

Nieuws.nl zoekt journalisten, communicatie-experts of mediakenners die zich graag op gemeentenieuws willen focussen, en

Die artikelen kunnen schrijven, maar ook samen willen werken met lokale bedrijven en de gemeente

Die flexibel zijn en ook buiten kantooruren het laatste nieuws graag verslaan

Die zelfstandig werken en niet kunnen wachten om het lokale gezicht van Nieuws.nl te worden

Bijna honderd journalisten die door het hele land hun Nieuws.nl-website beheren, hebben een zeer diverse achtergrond. We zijn dan ook niet op zoek naar één type ondernemer, maar gaan graag in gesprek over hoe we een positieve samenwerking kunnen opzetten. Ben je geïnteresseerd in het starten van je eigen nieuwssite of wil je meer weten over de mogelijkheden? Mail dan naar [email protected].